Сильный ветер повалил деревья в Кюрдемире

Кюрдемир. 18 июня. REPORT.AZ/ Сильный ветер нанес ущерб селам Бейюк Кенгерли и Бала Кенгерли в Кюрдемире.

Как сообщает Центрально-аранское бюро Report, ветер буквально выкорчевал деревья в этих селах, повалил их на крыши домов, пострадали несколько построек и ферм. Нанесен ущерб посевным площадям и и фруктовым садам.

Сотрудники комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кюрдемире встретились с жителями, хозяйству которых нанесен ущерб, рассматриваются их обращения, подсчитывается масштаб урона.