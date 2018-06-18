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    Сильный ветер повалил деревья в Кюрдемире

    Кюрдемир. 18 июня. REPORT.AZ/ Сильный ветер нанес ущерб селам Бейюк Кенгерли и Бала Кенгерли в Кюрдемире.

    Как сообщает Центрально-аранское бюро Report, ветер буквально выкорчевал деревья в этих селах, повалил их на крыши домов, пострадали несколько построек и ферм. Нанесен ущерб посевным площадям и и фруктовым садам.

    Сотрудники комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кюрдемире встретились с жителями, хозяйству которых нанесен ущерб, рассматриваются их обращения, подсчитывается масштаб урона.

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