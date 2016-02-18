​Сильный ветер оставил без света город Сальян и районные села - ФОТО

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Сальянах привел к нежелательным последствиям.

Как сообщает Report, ветер, начавшийся с сегодняшнего утра, серьезно повредил электропровода на территории района, большая часть города в течение 5 часов оставалась без света.

В то же время, без электричества остаются районные села Хыдырлы, Кюрсенги, Нохудлу, Ени Улуханлы и некоторые другие населенные пункты.

Как сообщили из Комиссии по чрезвычайным ситуациям Сальянского района, подача электричества в районный центр уже восстановлена. Ведутся работы для восстановления подачи электроэнергии и в другие населенные пункты.

В настоящее время на территории района идет снег.