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    ​Сильный ветер оставил без света город Сальян и районные села - ФОТО

    Подача электричества в районный центр уже восстановлена

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Сальянах привел к нежелательным последствиям.

    Как сообщает Report, ветер, начавшийся с сегодняшнего утра, серьезно повредил электропровода на территории района, большая часть города в течение 5 часов оставалась без света.

    В то же время, без электричества остаются районные села Хыдырлы, Кюрсенги, Нохудлу, Ени Улуханлы и некоторые другие населенные пункты.

    Как сообщили из Комиссии по чрезвычайным ситуациям Сальянского района, подача электричества в районный центр уже восстановлена. Ведутся работы для восстановления подачи электроэнергии и в другие населенные пункты.

    В настоящее время на территории района идет снег. 

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