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    Сильный ветер оставил без света ряд поселений в Гедабекском и Дашкесанском районах - ФОТО

    Баку. 24 март. REPORT.AZ/ Сильный ветер, бушующий с полудня в Гедабеке и Дашкесане нанес значительный урон электрическому хозяйству этих районов. Как сообщил Report, глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев, в ряде поселках этих районов прекращена подача электричества. 

    "Сильный ветер обрушил фасады домов на строительные краны "Азеришыг", которые вели ремонтно-восстановительные работы на местных сетях, повалил электрические столбы, повредил сети электроснабжения», - сказал Мустафаев.

    По его словам, в результате оперативности сотрудников ОАО в ряде поселений восстановлено электроснабжение. 

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