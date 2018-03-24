Сильный ветер оставил без света ряд поселений в Гедабекском и Дашкесанском районах - ФОТО

Баку. 24 март. REPORT.AZ/ Сильный ветер, бушующий с полудня в Гедабеке и Дашкесане нанес значительный урон электрическому хозяйству этих районов. Как сообщил Report, глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев, в ряде поселках этих районов прекращена подача электричества.

"Сильный ветер обрушил фасады домов на строительные краны "Азеришыг", которые вели ремонтно-восстановительные работы на местных сетях, повалил электрические столбы, повредил сети электроснабжения», - сказал Мустафаев.

По его словам, в результате оперативности сотрудников ОАО в ряде поселений восстановлено электроснабжение.