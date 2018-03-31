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    Сильный ветер обесточил село в Джалилабаде

    Джалилабад. 31 марта. REPORT.AZ/ Сильный ветер привел к ряду последствий в Джалилабадском районе.

    Как сообщает аранское бюро Report, прошлым вечером сильный ветер обесточил село Шатырлы.

    Сейчас в селе стараются восстановить подачу электроэнергии.

    Отметим, что в результате сильного ветра 25 марта, нанесен сильный ущерб селам Асадли, Лакин, Буравар, Шатырлы и Бадамагаджи. В результате стихийного бедствия крыши жилых и вспомогательных помещений пришли в негодное состояние. Из-за сильного ветра в названных селах электрические столбы были повалены, приостановлена подача электричества. Подача электричества в села была восстановлена два дня назад.

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