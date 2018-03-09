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    Сильный ветер и ураган вызвал в Грузии серьезные последствия

    Тбилиси. 9 марта. REPORT.AZ/ Резкое изменение погодных условий, сопровождающийся сильным ветром дождь вызвал в столице Грузии Тбилиси серьезные последствия.

    Как сообщает грузинское бюро Report, сильный ветер повалил в Тбилиси несколько деревьев, автомобилям и инфраструктуре нанесен серьезный ущерб, в некоторых районах вышли из строя электропровода, нарушена безопасность движения на дорогах.

    Сильный ветер также вызвал ряд проблем в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели. Были отменены несколько рейсов.

    Соответствующие госструктуры страны, метеорологи и столичная мэрия обратились к населению с просьбой покидать дома лишь при необходимости, не пытаться самостоятельно устранять последствия аварий, не проходить рядом с деревьями и легкими конструкциями.

    Население, проживающее близ портов Поти и Кулеви и черноморского побережья Батуми, призвали быть крайне осторожными. Сделано предупреждение о возможном урагане на этой территории силой 6 баллов.

    Неблагоприятные погодные условия будут преобладать и 10 марта. 

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