Сильный снегопад вызвал сбои в работе британских аэропортов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Аэропорты британских городов Бирмингем и Уэст-Мидлендс, а также лондонский Лутон приостановили работу из-за снегопада. Об этом сообщил 10 декабря специализированный портал Airlive, передает Report.

По его данным, воздушные гавани Амстердама, Женевы, Франкфурта-на-Майне, а также лондонские Хитроу и Станстед ограничили прием рейсов в связи с непогодой.

Согласно информации британской вещательной корпорации Би-би-си, это сделано с целью очистки взлетно-посадочных полос от снега. Обильные осадки вызвали приостановку работы части станций лондонского метрополитена, проблемы с проведением спортивных мероприятий и заторы на дорогах Англии.