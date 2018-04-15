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    Сильный снегопад в Шамахе нанес ущерб цветущим фруктовым деревьям - ФОТО

    Больше всего осадков выпало в селе Демирчи© Report

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Двухдневный ливень в Шамахе сегодня заменился снегом.

    Как передает Report, наибольшее количество осадков выпало в горных территориях района.

    В нагорных селах Пирбехли, Гызмейдан, Демирчи, Зарат и Арчиман высота снега достигла 10-20 см.

    В результате снегопада сильно пострадали цветущие фруктовые деревья.

    Нестабильная погода не повлияла на автомобильные дороги. Дороги Шамахы-Пиргулу, Шамахы-Агсу и Шамахы-баку в рабочем состоянии.

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