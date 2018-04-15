Сильный снегопад в Шамахе нанес ущерб цветущим фруктовым деревьям - ФОТО

15 апреля, 2018 20:14

© Report Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Двухдневный ливень в Шамахе сегодня заменился снегом. Как передает Report, наибольшее количество осадков выпало в горных территориях района. В нагорных селах Пирбехли, Гызмейдан, Демирчи, Зарат и Арчиман высота снега достигла 10-20 см. В результате снегопада сильно пострадали цветущие фруктовые деревья. Нестабильная погода не повлияла на автомобильные дороги. Дороги Шамахы-Пиргулу, Шамахы-Агсу и Шамахы-баку в рабочем состоянии.