Сильный снегопад в Шамахе нанес ущерб цветущим фруктовым деревьям - ФОТО

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Двухдневный ливень в Шамахе сегодня заменился снегом.
Как передает Report, наибольшее количество осадков выпало в горных территориях района.
В нагорных селах Пирбехли, Гызмейдан, Демирчи, Зарат и Арчиман высота снега достигла 10-20 см.
В результате снегопада сильно пострадали цветущие фруктовые деревья.
Нестабильная погода не повлияла на автомобильные дороги. Дороги Шамахы-Пиргулу, Шамахы-Агсу и Шамахы-баку в рабочем состоянии.
Valeh DadaşovАвтор новости
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