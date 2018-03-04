Сильный снегопад в Москве не повлиял на расписание рейсов самолетов летящих в Азербайджан

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/Сильный снегопад, обрушившийся на столицу России Москву, стал причиной отмены и задержки более чем 50-ти рейсов.

Reportсообщает, что об этом заявила авиадиспетчерская служба воздушного пространства Москвы.

Как передает Report со ссылкой на информационный центр Международного Аэропорта имени Гейдара Алиева, в расписании сегодняшних утренних рейсов, направляющихся в Баку, Лянкяран и Гянджу из аэропортов Москвы никаких проблем не возникло.

Аэродромные службы перешли в режим повышенной готовности. На протяжении всей ночи продолжалась расчистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек. Перед вылетом все самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью. Так как данная процедура занимает около 30 минут дополнительного времени, возникают кратковременные задержки рейсов.