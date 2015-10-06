В результате сопровождающегося взрывом пожара в Джалилабаде пострадали 4 человека

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В частном доме в Джалилабаде произошел сопровождающийся взрывом пожар.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в районном селе Узунтепе.

В одной из комнат принадлежащего Валеху Исахан оглу Садыгову частного одноэтажного дома начался пожар, в результате которого произошел сильный взрыв.

Во время пожара в доме отдыхали около 10 рабочих-строителей. Хотя находившимся в помещении рабочим удалось выбежать на улицу, четверо из них получили различные травмы и были доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу.

На место происшествия были привлечены три машины скорой помощи и живая сила. Хотя пожарным удалось частично пресечь распространение огня на часть состоящего из 3 комнат и 2 балконов дома, большая часть помещения полностью сгорела.

По предварительной версии, причиной пожара стали неполадки одного из электроприборов.