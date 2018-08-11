Сильный дождь привел к ряду последствий в Загатальском районе - ФOTO

Загатала. 11 августа. REPORT.AZ/ Сильный дождь привел к ряду последтвий в Загатальском районе.

По сообщению северо-западного бюро Report, в результате интенсивных и ливневых дождей в горах затопило территории сел Мухах, Лахич, Бехметли, Зейем, через которые пролегает автотрасса Евлах-Загатала-Грузия.

В результате нанесен ущерб приусадебным участкам, посевным полям и домашнему хозяйству. В результате разлива одной из крупных рек в районе – реки Тала села Гойтала, Бохтала и Сильбан затопили селевые потоки.

Затопило и центральные улицы Загаталы – ул.Васифа Гурбанова и Низами, а также приусадебные участки на проспекте Азербайджан, нанесен ущерб объектам общественного питания. В результате разлива реки Гара, протекающей по территории сел Гойтала и Бохтала, разрушен пешеходный мост, ведущий к селу Бохтала. Повышение уровня воды оставило в беспомощном положении 12 семей в селе.

Ведутся работы по устранению последствий проливного дождя. На место событий уже прибыли члены комиссии по чрезвычайным ситуациям Загатальского района, с помощью специальной техники ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия. К работам привлечены личный состав войск гражданской обороны, вертолет МИ-17 МЧС Азербайджана, спасатели и техника Государственной противопожарной службы и Служба спасения особого риска.