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    Сильный дождь повлек последствия в Шемахе и Гобустане

    Нанесенный населению ущерб уточняется© Report.az

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Из-за сильного дождя одно село Гобустана затоплено, нанесен вред домам и хозяйству.

    Как передает ширванское бюро Report, ливневый дождь прошлой ночью вызвал розлив и смену русла реки Пирсаатчай. Смена русла реки вызвала ряд последствий.

    Селевые потоки нанесли урон частным жилым домам и хозяйствам в Шемахинском и Гобустанском районах. В селе Поладлы Гобустанского района селевые воды заполнили подвалы частных жилых домов, более 200 голов домашней птицы погибло.

    В настоящее время надлежащие структуры осматривают территорию, нанесенный населению ущерб уточняется.

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