Сильный дождь повлек последствия в Шемахе и Гобустане

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Из-за сильного дождя одно село Гобустана затоплено, нанесен вред домам и хозяйству.
Как передает ширванское бюро Report, ливневый дождь прошлой ночью вызвал розлив и смену русла реки Пирсаатчай. Смена русла реки вызвала ряд последствий.
Селевые потоки нанесли урон частным жилым домам и хозяйствам в Шемахинском и Гобустанском районах. В селе Поладлы Гобустанского района селевые воды заполнили подвалы частных жилых домов, более 200 голов домашней птицы погибло.
В настоящее время надлежащие структуры осматривают территорию, нанесенный населению ущерб уточняется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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