Сильный дождь повлек последствия в Шемахе и Гобустане

17 мая, 2017 09:52

© Report.az Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Из-за сильного дождя одно село Гобустана затоплено, нанесен вред домам и хозяйству. Как передает ширванское бюро Report, ливневый дождь прошлой ночью вызвал розлив и смену русла реки Пирсаатчай. Смена русла реки вызвала ряд последствий. Селевые потоки нанесли урон частным жилым домам и хозяйствам в Шемахинском и Гобустанском районах. В селе Поладлы Гобустанского района селевые воды заполнили подвалы частных жилых домов, более 200 голов домашней птицы погибло. В настоящее время надлежащие структуры осматривают территорию, нанесенный населению ущерб уточняется.