Си Цзиньпин: Ситуация в регионе Персидского залива очень чувствительная

Регион Персидского залива сталкивается с конфликтами и стоит на перепутье войны и мира. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях саммита G20 в Осаке.

"Ситуация в регионе Персидского залива очень чувствительная. Регион сталкивается с конфликтами и стоит на перекрестке войны и мира", - сказал Си Цзиньпин.

Он также отметил, что "Китай всегда выступает против войны и стоит на стороне мира". "Необходимо укреплять диалог, придерживаться принципа консультаций и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе", - указал председатель КНР.