Швейцария приостановила возвращение Узбекистану полмиллиарда долларов по делу Гульнары Каримовой

Власти Швейцарии приостановили возвращение Узбекистану 555 миллионов долларов, конфискованных по делу, связанному с Гульнарой Каримовой, дочерью первого президента страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в Twitter ее адвокат Грегори Манжа.

"Третья большая победа в Швейцарском федеральном уголовном суде (1 июля). Возврат 555 миллионов долларов немедленно приостановлен", - написал Г.Манжа.

По его мнению, приостановка передачи средств связана с ухудшением здоровья его подзащитной в колонии, где она отбывает наказание.

Официальные лица Узбекистана пока не комментируют это сообщение.

Накануне министерство юстиции Узбекистана сообщило, что проводит проверку в женской колонии в Ташкентской области, где содержится Гульнара Каримова.

Общая сумма причиненного ущерба старшей дочерью экс-президента по двум уголовным делам составила почти 2 млрд. долларов. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 млрд. долларов.