Штраф за приведение в негодность путей сообщения увеличат в шесть раз

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане в шесть раз увеличат сумму штрафа за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Как сообщает Report, согласно ст. 266 Уголовного кодекса, разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние путей сообщения, транспортных средств или транспортного оборудования, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего либо причинение крупного ущерба, наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Здесь предлагается увеличить сумму штрафа до 3-6 тыс. манатов.

Кроме того, предлагается увеличить сумму штрафа по ст. 267 (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспортных средств) до 2-3 тыс. манатов. Нынешнее законодательство предусматривает штраф в размере от одной до двух тысяч манатов.

Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.