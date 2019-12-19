Штраф в отношении кондитерско-продовольственной компании остался в силе

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на решение о применении штрафа в размере 5 тыс. манатов за нарушение компанией Bolluq LTD требований закона о рекламе.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Гадима Бабаева было принято решение об отклонении жалобы.

Низаминский районный суд признал компанию виновной по статье 428.7.1 (размещение рекламы на открытом пространстве без соответствующего разрешения и с нарушением его требований) Кодекса об административных проступках.

ООО Bolluq LTD начал деятельность с 1993-го года как центр оптовой продажи. В настоящее время осуществляет деятельность по производству, реализации и дистрибьюции продовольственной и кондитерской продукции.