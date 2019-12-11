Штраф в отношении компании "Holcim Азербайджан" остался в силе

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение суда об административном штрафе в отношении ОАО "Holcim Азербайджан".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было принято решение.

Согласно решению, апелляция ОАО "Holcim Азербайджан" не была удовлетворена, решение Гарадагского районного суда оставлено в силе.

Гарадагский районный суд признал компанию Holcim (Азербайджан) виновной в нарушении статьи 347 (Непредоставление сведений о лице, управлявшем транспортным средством, находящимся в собственности или пользовании юридического лица, во время совершения административного проступка в течение 5 дней со времени получения запроса полномочного органа (должностного лица) об этом) кодекса об Административных проступках Азербайджанской Республики и оштрафовал на 300 манатов.

В апреле 2012 года ОАО "Гарадаг Цемент" было переименовано в "Holcim Азербайджан". Компания входит в группу Lafarge Holcim, одного из ведущих мировых поставщиков цемента.