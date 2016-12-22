Штаб: Ведется работа по подъему обломков обрушившейся эстакады

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили Report в штабе, водолазы Управления водолазной и аварийно-спасательной службы SOCAR принимают участие в работах по очистке участка на месте обрушения эстакады в море. Обломки эстакады поднимаются с помощью кранового судна “Ширван-3” грузоподъемностью 100 тонн. Работы в этом направлении ведутся круглосуточно. Целью является вероятность нахождения тел пропавших нефтяников среди обломков эстакады. Водолазное судно “Авиор” и другие судна принимают участие в поисково-спасательных работах во всех предполагаемых направлениях. Кроме того, подводная часть акватории проверяется с помощью установленных на суднах “Мамед Сулейманов” и “Тебриз Халилбейли” подводных аппаратов.

К поисково-спасательным операциям, наряду с вертолетами, привлечены и дроны, принадлежащие министерству обороны и Государственной пограничной службе.

Шесть водолазов Государственной службы спасения на водах МЧС на двух шестиметровых лодках и 191 человек личного состава воинской части N министерства обороны также привлечены к поискам на территории Гобустанского района и вдоль всей прибрежной зоны.