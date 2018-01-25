Штаб: В связи с оползнем на Баиле переселены 390 человек

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/Специальным штабом, созданном в исполнительной власти Сабаильского района было

предпринято ряд мер, в связи с опасностью оползня в существующей оползневой зоне в жилом массиве Баил.

Как сообщили Report в штабе, впервую очередь экспертами была изучена территория, в ходе которой уточнены 67 домов на баильском склоне, подвергающиеся оползневой опасности.

С учетом дополнительных мер безопасности ИВ Сабаильского района были переселены 80 домов (семей), т.е. 390 человек: "Из них 34 семьи – вынужденные переселенцы. Большинство из переселенных разместились у родственников и близких, в созданном ИВ временном убежище сейчас находится 42 человека. Вопросы их быта и пропитания были решены, в убежище создан врачебный пост".

В сообщении говорится, что в городе Баку в активных оползневых зонах подобные явления происходят регулярно: "Оползень активизируется через определенные промежутки времени. На это влияют изменения рельефа, процессы в недрах земли, в особенности увеличение осадков и другие факторы. На предрасположенных к оползню территориях не ведутся крупные строительные работы. Так, самое близкое строительство находится на расстоянии 5-6 км. Разрешение на строительство там было дано, после специального расследования в министерстве по чрезвычайным ситуациям, министерстве экологии и природных ресурсов и в других соответствующих структурах. Поэтому неверно связывать оползень только со строительством. Сейчас нет причин для серьезного беспокойства, территория находится под надзором соответствующих структур. Эксперты МЧС, МЭПР и других соответствующих структур, расследуют территорию. О принятых решениях и проделанных работах, информация будет дана дополнительно".