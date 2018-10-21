Штаб: Ситуация в Бадамдарской оползневой зоне остается напряженной - ВИДЕО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Ситуация в зоне оползневой активности в поселке Бадамдар остается напряженной.

Как сообщили Report из созданного министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) штаба, по результатам мониторингов и наблюдений по состоянию на 12:00, наблюдается движение нависших масс горных пород вдоль склона.

Также на определенном участке зафиксированы признаки наличия грунтовых вод, что свидетельствует об оползневой активности.

Наблюдается частичное расширение трещин в левой и правой части территории, однако маяки, установленные на стенах в зоне оползневой активности, не фиксируют динамических изменений.

Ранее в Бадамдаре наблюдалось движение грунта в сторону дороги.