Штаб: Принадлежность найденного тела Видади Гурбанову официально подтверждена

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили Report в штабе, официально подтверждено, что тело неизвестного мужчины, найденное 17 февраля в 17:20 в море на расстоянии 1 мили от берега в районе мыса Пирсаат в результате проведенных поисково-спасательных операций, принадлежит оператору нефтегазодобывающего участка №1 НГДУ имени Н.Нариманова ПО "Азнефть" Видади Джумшуд оглу Гурбанову 1957 г.р. Тело покойного будет передано семье.