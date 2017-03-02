Штаб: Принадлежность найденного тела одному из пропавших нефтяников официально подтверждена

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили Report в штабе, официально подтверждено, что тело мужчины, найденное в результате проведенных поисково-спасательных операций 28 февраля на территории под названием "Каменная гряда Пирсаат", принадлежит оператору нефтегазодобывающего участка №1 НГДУ имени Н. Нариманова ПО "Азнефть" Горхмазу Исбат оглу Рустамову 1974 г.р. Тело покойного будет передано семье.