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    Штаб: Определяется принадлежность найденного тела без вести пропавшим нефтяникам

    Подробная информация будет предоставлена после установления личности неопознанного трупа

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

    Как сообщили Report в штабе, в результате проведенных поисково-спасательных операций на берегу на территории села Маяк-1 Нефтчалинского района был найден неизвестный труп. 

    Определяется принадлежность найденного тела без вести пропавшим нефтяникам. Подробная информация будет предоставлена после установления личности неопознанного трупа.

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