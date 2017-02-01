Штаб: Определяется принадлежность найденного тела без вести пропавшим нефтяникам

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили Report в штабе, в результате проведенных поисково-спасательных операций на берегу на территории села Маяк-1 Нефтчалинского района был найден неизвестный труп.

Определяется принадлежность найденного тела без вести пропавшим нефтяникам. Подробная информация будет предоставлена после установления личности неопознанного трупа.