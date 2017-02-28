Штаб: На территории "Каменная гряда Пирсаат" найдено тело мужчины

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили Report в штабе, в результате проведенных поисково-спасательных операций сегодня на территории под названием "Каменная гряда Пирсаат" найдено тело мужчины.

В настоящее время устанавливается принадлежность найденного тела к нефтяникам, пропавшим в результате обрушения эстакады на морском нефтесборном пункте №3 нефтегазодобывающего управления имени Н. Нариманова ПО "Азнефть". Подробная информация будет предоставлена после установления личности погибшего.