Школа-интернат прокомментировала распространенное в СМИ сообщение об изнасиловании в данном учебном заведении - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Школа-интернат санаторного типа №8 прокомментировала распространенное в СМИ сообщение об изнасиловании в данном учебном заведении 16-летней девочки.

В поступившем в Report заявлении говорится, что оба подростка не учатся здесь и являются выпускниками школы-интерната: "Для информации отметим, что девочка заявила матери, что покончит с собой, если та не выдаст ее за любимого. После того, как мать позвонила на службу "102" МВД, девочка призналась, что солгала. После этого, женщина вновь позвонила на службу "102" и заявила, что дочь солгала ей".

***15:37

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В правоохранительные органы поступила жалоба, связанная с предполагаемым изнасилованием в одной из школ-интернатов Баку.

Как сообщает Report, обратившись в полицию, родитель Дж.А. заявил об избиении и изнасиловании его 16-летней дочери Н.А. неким проживающим в интернате Р.

Правоохранительные органы приступили к расследованию.

Обратившись в Report, близкие Н.А. заявили, что жалоба на изнасилование отозвана: "Никакого изнасилования не было".