​Шестнадцать человек были госпитализированы после столкновений болельщиков во французском Лилле

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек были госпитализированы после беспорядков в Лилле.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters. Полиция в общей сложности арестовала 36 человек.

В среду в Лилле сборная России встретилась с командой Словакии, потерпев поражение со счетом 1:2. В четверг в соседнем Лансе (40 км от Лилля) сборная Англии сыграет с командой Уэльса.

"В общей сложности, силы безопасности произвели 36 задержаний. Что касается медицинской помощи, то сотрудники скорой помощи оказали ее 50 людям, 16 человек были госпитализированы", - говорится в заявлении полиции.