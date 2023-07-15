Шесть сотрудников бакинской прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности

В первом полугодии текущего года к дисциплинарной ответственности привлечены 6 сотрудников бакинской прокуратуры.

В первом полугодии текущего года к дисциплинарной ответственности привлечены 6 сотрудников бакинской прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании, проведенном в Бакинской городской прокуратуре.

Отмечено, что повышена строгость в отношении нарушения служебной, исполнительной и трудовой дисциплины, к дисциплинарной ответственности привлечено 6 работников городской прокуратуры, одному человек объявлен выговор, трем - строгий выговор, одному – сделано замечание, а еще один освобожден от занимаемой должности.