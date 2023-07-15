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Шесть сотрудников бакинской прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности

Шесть сотрудников бакинской прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности В первом полугодии текущего года к дисциплинарной ответственности привлечены 6 сотрудников бакинской прокуратуры.
Происшествия
15 июля 2023 г. 15:39
Шесть сотрудников бакинской прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности

В первом полугодии текущего года к дисциплинарной ответственности привлечены 6 сотрудников бакинской прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании, проведенном в Бакинской городской прокуратуре.

Отмечено, что повышена строгость в отношении нарушения служебной, исполнительной и трудовой дисциплины, к дисциплинарной ответственности привлечено 6 работников городской прокуратуры, одному человек объявлен выговор, трем - строгий выговор, одному – сделано замечание, а еще один освобожден от занимаемой должности.

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Версия на азербайджанском языке Bakı üzrə prokurorluq orqanlarının 6 əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb olunub

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