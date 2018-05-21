Шехид-солдат Азербайджанской армии предан земле

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Агстафа. 21 мая. REPORT.AZ/ Погибший 20-го мая при выполнении боевого задания в ходе пресечения очередной провокации противника на Нахчыванском участке азербайджано-армянской государственной границы военнослужащий Азербайджанской армии солдат Татаров Адиль Али оглы предан земле.

Как сообщает западное бюро Report, шехид был похоронен на кладбище села Гыраг Кесемен.

На церемонии захоронения шехида наряду с членами семьи приняли участие представители Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Исполнительной власти Агстафинского района, районной общественности и рядовые граждане.

Над могилой шехида был произведен залп.