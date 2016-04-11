Шарурлу Исфандияр подал в суд на известную компанию

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Известный бизнесмен Исфандияр Ахундов подал в суд на компанию Hom Paş Prestij.

Как сообщает Report, Шарурлу Исфандияр выдвинул иск о поручении ответчику обязательства передачи ему квартир и магазинов.

Хатаинский районный суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, компания подала апелляционную жалобу. Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что бизнесмен Исфандияр Ахундов, известный как Шарурлу Исфандияр, занимается строительством многоэтажных домов в Баку.