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    Шарурлу Исфандияр подал в суд на известную компанию

    Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Известный бизнесмен Исфандияр Ахундов подал в суд на компанию Hom Paş Prestij.

    Как сообщает Report, Шарурлу Исфандияр выдвинул иск о поручении ответчику обязательства передачи ему квартир и магазинов. 

    Хатаинский районный суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, компания подала апелляционную жалобу. Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде.

    Отметим, что бизнесмен Исфандияр Ахундов, известный как Шарурлу Исфандияр, занимается строительством многоэтажных домов в Баку. 

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