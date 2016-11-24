В Шабрани 56-летнего пешехода сбил автомобиль

24 ноября, 2016 19:52

Шабрань. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Шабранском районе произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает ширванское бюро Report, 21-летний Мурад Мамедов за рулем автомобиля марки "Lada Priora" с государственным регистрационным номером 17 BB 995 сбил переходящую дорогу 56-летнюю Рубабу Шафагатову и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончалась на месте. М.Мамедов был задержан сотрудниками отделения полиции Шабранского района. По факту ведется расследование.