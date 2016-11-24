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    В Шабрани 56-летнего пешехода сбил автомобиль

    По факту ведется расследование

    Шабрань. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Шабранском районе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает ширванское бюро Report, 21-летний Мурад Мамедов за рулем автомобиля марки "Lada Priora" с государственным регистрационным номером 17 BB 995 сбил переходящую дорогу 56-летнюю Рубабу Шафагатову и скрылся с места ДТП.

    От полученных травм пешеход скончалась на месте.

    М.Мамедов был задержан сотрудниками отделения полиции Шабранского района.

    По факту ведется расследование. 

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