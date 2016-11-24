В Шабрани 56-летнего пешехода сбил автомобиль

Шабрань. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Шабранском районе произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает ширванское бюро Report, 21-летний Мурад Мамедов за рулем автомобиля марки "Lada Priora" с государственным регистрационным номером 17 BB 995 сбил переходящую дорогу 56-летнюю Рубабу Шафагатову и скрылся с места ДТП.
От полученных травм пешеход скончалась на месте.
М.Мамедов был задержан сотрудниками отделения полиции Шабранского района.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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