Сгоревший автомобиль стал причиной затора на Тбилисском проспекте - ФОТО

В Баку на Тбилисском проспекте сгоревший автомобиль привел к затору, передает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Сгоревший автомобиль стал причиной затора на Тбилисском проспекте - ФОТОСгоревший автомобиль стал причиной затора на Тбилисском проспекте
https://report.az/storage/news/ddcfbb834a07fc3ce04fbb8b63dc451d/b7a88e08-7912-4908-b3ad-d5f85ed8bb53_292.jpg
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