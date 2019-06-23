Сгоревший автомобиль стал причиной затора на Тбилисском проспекте - ФОТО

​Сгоревший автомобиль стал причиной затора на Тбилисском проспекте

23 июня, 2019 13:52

https://report.az/storage/news/ddcfbb834a07fc3ce04fbb8b63dc451d/b7a88e08-7912-4908-b3ad-d5f85ed8bb53_292.jpg В Баку на Тбилисском проспекте сгоревший автомобиль привел к затору, передает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

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