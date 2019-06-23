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Сгоревший автомобиль стал причиной затора на Тбилисском проспекте - ФОТО

​Сгоревший автомобиль стал причиной затора на Тбилисском проспекте

В Баку на Тбилисском проспекте сгоревший автомобиль привел к затору, передает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

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