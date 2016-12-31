Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Сгоревшая три года назад в Лянкаране женщина была убита.

Как сообщает Report, эту информацию распространило министерство внутренних дел (МВД).

Так, 15 мая 2013 года сгоревший труп жительницы Зангиланского района Фахрии Гусейновой был найден в доме в селе Шюрюк Лянкаранского района, где она проживала.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Лянкаранского РОП установлено, что соседи погибшей Эльгюн Гашимов, Ягут Алиева и Ханым Гасанова пришли в дом Ф.Гусейновой в целях грабежа, убили ее, толкнув на электрическую печь, и украли из дома 9100 манатов и золотые изделия.

Э.Гашимов, Я.Алиева и Х.Гасанова задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.