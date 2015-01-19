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    ​Сгорела машина с грузом, направлявшаяся из Ирана в Азербайджан - ФОТО

    Возгорание произошло из-за неисправности в моторном отсеке автомобиля

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Билясуваре сгорел большегрузный автомобиль, направлявшийся из Ирана в Азербайджан. Как сообщает Report, это произошло 18 января в вечерние часы на автомагистрали недалеко от иранской границы на территории села Муганлы. В автомобиле, управляемом гражданином Ирана Муртузой Меликзаде, направлявшемся в сторону Билясувара, внезапно произошло возгорание.

    На место происшествия была привлечена противопожарная техника и пожарники противопожарной части Билясувара, которые предотвратили возгорание всего автомобиля. По предположению, возгорание произошло из-за неисправности в моторном отсеке автомобиля.

    Отметим что, автомобиль перевозил из Ирана в Азербайджан картошку. 

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