О нас

Сгорел центральный рынок в Нефтчале

Сгорел центральный рынок в Нефтчале Произошел пожар на центральном рынке Нефтчалинского района.
Происшествия
13 августа 2022 г. 08:49
Сгорел центральный рынок в Нефтчале

Произошел пожар на центральном рынке Нефтчалинского района.

Как передает аранское бюро Report, происшествие произошло ночью в 03:30.

На центральном рынке района начался пожар. За короткое время масштабы пожара расширились.

Как только поступила информация об этом, на место происшествия были привлечены четыре пожарные машины, принадлежащие подразделениям пожарной охраны Нефтчалинского районного государственного управления пожарной охраны МЧС, и большое количество живой силы.

В результате усилий пожарных удалось локализовать огонь и предотвратить его распространение на близлежащие объекты.

Во время инцидента 100 кв м центрального рынка сгорели и пришли в негодность.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Neftçalada mərkəzi bazar yanıb

Другие новости из категории

В Баку 41-летнего мужчину сбил автомобиль
В Баку 41-летнего мужчину сбил автомобиль
13 августа 2022 г. 07:23
В Сураханах переходившего дорогу парня сбил автомобиль
В Сураханах переходившего дорогу парня сбил автомобиль
13 августа 2022 г. 04:53
У сбитого автомобилем в Балаханах человека сломана челюсть
У сбитого автомобилем в Балаханах человека сломана челюсть
13 августа 2022 г. 02:48
В Хачмазе нашли тела двух утонувших в море парней
В Хачмазе нашли тела двух утонувших в море парней
12 августа 2022 г. 23:35
На врача Джалилабадской больницы заведено уголовное дело
На врача Джалилабадской больницы заведено уголовное дело
12 августа 2022 г. 17:29
Операция Генпрокуратуры в Шамкире - задержано должностное лицо
Операция Генпрокуратуры в Шамкире - задержано должностное лицо
12 августа 2022 г. 13:31
Обнародованы данные по смертности в Азербайджане за первое полугодие
Обнародованы данные по смертности в Азербайджане за первое полугодие
12 августа 2022 г. 12:26
За шесть месяцев зарегистрировано более 28,7 тыс. браков и 7,5 тыс. разводов
За шесть месяцев зарегистрировано более 28,7 тыс. браков и 7,5 тыс. разводов
12 августа 2022 г. 11:45
МВД: В Азербайджане за сутки в ДТП погибли четыре человека
МВД: В Азербайджане за сутки в ДТП погибли четыре человека
12 августа 2022 г. 10:08
В Баку спор завершился поножовщиной
В Баку спор завершился поножовщиной
12 августа 2022 г. 02:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi