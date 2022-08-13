Сгорел центральный рынок в Нефтчале

Произошел пожар на центральном рынке Нефтчалинского района.

Произошел пожар на центральном рынке Нефтчалинского района.

Как передает аранское бюро Report, происшествие произошло ночью в 03:30.

На центральном рынке района начался пожар. За короткое время масштабы пожара расширились.

Как только поступила информация об этом, на место происшествия были привлечены четыре пожарные машины, принадлежащие подразделениям пожарной охраны Нефтчалинского районного государственного управления пожарной охраны МЧС, и большое количество живой силы.

В результате усилий пожарных удалось локализовать огонь и предотвратить его распространение на близлежащие объекты.

Во время инцидента 100 кв м центрального рынка сгорели и пришли в негодность.