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СГБ: Распространявший ложную информацию о готовящемся теракте в метро задержан

СГБ: Распространявший ложную информацию о готовящемся теракте в метро задержан Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана провела необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления личности мужчины, распространившего в соцсетях аудиозапись о готовящемся теракте в Бакинском метрополитене.
Происшествия
10 марта 2023 г. 19:41
СГБ: Распространявший ложную информацию о готовящемся теракте в метро задержан

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана провела необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления личности мужчины, распространившего в соцсетях аудиозапись о готовящемся теракте в Бакинском метрополитене.

Об этом Report сообщили в пресс-службе СГБ.

В ходе предварительного расследования было установлено, что аудиозапись через приложение WhatsApp распространил гражданин Азербайджана Бутаев Фарид Фархад оглу (2001 г.р.).

Фарид Бутаев был задержан и привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

СГБ в очередной раз предупреждает, что подобные действия, направленные на создание паники среди населения, влекут за собой серьезную юридическую ответственность в установленном законом порядке.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDTX: "Terror aktının törədiləcəyi barədə yanlış məlumat yayan şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb"

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