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СГБ завершило расследование по делу экстрадированного в Азербайджан международного киберпреступника

СГБ завершило расследование по делу экстрадированного в Азербайджан международного киберпреступника Служба государственной безопасности выявила транснациональную организованную киберпреступную группу.
Происшествия
13 марта 2024 г. 09:52
СГБ завершило расследование по делу экстрадированного в Азербайджан международного киберпреступника

Завершено расследование уголовного дела в отношении экстрадированного в Азербайджан еще одного члена выявленной СГБ транснациональной организованной киберпреступной группировки Секриеру Иона Александровича.

Как сообщает Report, дело передано на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

Согласно обвинительному заключению, Ион Секриеру и другие члены группы, действующие за рубежом, посредством вредоносной программы, внедренной в компьютерные системы азербайджанских банков электронным письмом, завладели информацией об именах, паролях и других ключевых функциях субъектов сети. После этого члены группы прибыли в страну, и подходя к банкоматам, установленным на территории Баку и Сумгайыта, не вводя никаких карт и не прибегая к физическому вмешательству, по команде извне с помощью интернета, забрали денежные средства и покинули страну.

Длительные оперативно-следственные мероприятия позволили по одному выявить и экстрадировать в страну членов группы, являющихся гражданами разных стран и скрывающихся в разных странах.

В связи с этим в Азербайджан были доставлены Ион Секриеру, а также иностранные граждане Данила Дорин Константинович и Губчак Сергей Аксентьевич, обвиняемые СГБ по статьям 273.4 и 177.3.2 (ограбление путем незаконного вмешательства в компьютерную систему или компьютерные данные) Уголовного кодекса АР и приговорены судом к суровому наказанию.

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