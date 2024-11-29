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СГБ обнародовала подробности дела помощника военного атташе, задержанного в Турции за контрабанду 70 кг золота

СГБ обнародовала подробности дела помощника военного атташе, задержанного в Турции за контрабанду 70 кг золота Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана возбудила в отношении помощника военного атташе Азербайджана в США и его пособника, задержанных в Турции при попытке контрабанды 70 кг золота.
Происшествия
29 ноября 2024 г. 14:03
СГБ обнародовала подробности дела помощника военного атташе, задержанного в Турции за контрабанду 70 кг золота

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана обнародовала подробности уголовного дела в отношении помощника военного атташе Азербайджана в США Гахрамана Мамедова, задержанного в Турции с поличным при попытке контрабанды 70 кг золота.

Как сообщили Report в пресс-службе СГБ, полковник-лейтенант Гахраман Мамедов служил главным помощником военного атташе и имеет дипломатический паспорт. Его пособником стал гражданин Азербайджана Анар Гасымов.

Согласно материалам дела, вступив в сговор с гражданами иностранных государств они разработали преступную схему контрабанды по маршруту ОАЭ-Турция-Азербайджан крупной партии золотых слитков и были задержаны с поличным в Турции.

Инцидент произошел 22 ноября 2024 года. Гахраман Мамедов, воспользовавшись дипломатическим статусом, прибыл из США в Турцию, в Стамбульский аэропорт. В тот же день Анар Гасымов прибыл из ОАЭ с 70 кг золотых слитков стоимостью 10 220 900 манатов. Гасымов оставил сумку в камере хранения аэропорта, расположенной вне зоны таможенного контроля.

Мамедов забрал сумку с золотом и воспользовавшись дипломатическим паспортом провез золотые слитки через таможенную границу аэропорта без декларирования.

Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Турции с поличным, когда ехал на такси в направлении одного из отелей Стамбула, где намеревался передать золотые слитки Анару Гасымову.

При досмотре в той же камере хранения была обнаружена еще одна сумка с 14 кг золотых слитков. Анар Гасымов также задержан в Турции и привлечен к уголовной ответственности.

Гахрамана Мамедов привлечен к уголовной ответственности по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершенная гражданином Азербайджана за пределами страны в составе заранее сговорившейся группы лиц с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий, совершенное гражданином Азербайджана за пределами страны) УК АР. Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке DTX: Türkiyədə 70 kq qızılla saxlanılan polkovnik-leytenant barəsində cinayət işi başlanılıb

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