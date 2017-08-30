СГБ: Ведется решительная борьба с незаконным оборотом наркотиков, являющихся основным источником финансирования терроризма

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Борьба с одним из наиболее опасных видов преступлений - незаконным оборотом наркотиков, является одним из наиболее важных вопросов, стоящих перед международным сообществом.

Как сообщили Report в отделе общественных связей Службы госбезопасности (СГБ), наряду с серьезным ущербом, наносимым наркотиками национальному генофонду, прибыль от наркобизнеса направляется на финансирование и совершение терроризма и транснациональных преступлений, что еще больше увеличивает их опасность.

Было отмечено, что в Азербайджане в центре внимания государства постоянно находятся вопросы расширения международного сотрудничества и усиления деятельности в правоохранительных органах на пути пресечения незаконных действий в области незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. В результате проведенных мероприятий у преступников было изъято большое количество наркотиков.

По факту возбуждено 11 уголовных дел, за совершение преступлений подобного рода к уголовной ответственности были привлечены 24 гражданина Азербайджанской Республики и 1 гражданин Исламской Республики Иран.

Кроме того, обнаружено и изъято 14 кг героина, 14 кг опиума, свыше 12 кг марихуаны, 4,5 кг гашиша, пистолет Макарова и пр.

Информация касательно 287 человек (по фактам, связанным в незаконным оборотом наркотиков) была направлена в правоохранительные органы для проведения соответствующего расследования.