СГБ: Призывающие к ненависти и вражде предупреждены об ответственности

Как известно, 27 сентября 2021 года в городах и районах республики были проведены памятные мероприятия в знак уважения к нашим гражданам, погибшим во время Отечественной войны. В ходе мероприятий была почтена память павших в Отечественной войне сынов Роди

Как известно, 27 сентября 2021 года в городах и районах республики были проведены памятные мероприятия в знак уважения к нашим гражданам, погибшим во время Отечественной войны. В ходе мероприятий была почтена память павших в Отечественной войне сынов Родины, посещены их могилы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности Азербайджана, в ряде случаев было установлено, что некоторые лица, используя мероприятия, посвященные памяти шехидов в целях целенаправленной, радикальной религиозно-идеологической дискриминационной пропаганды, проводя видеосъемку с мест проведения мероприятий, распространяют призывы к религиозной, расовой вражде, выступают против различных государств, совершают действия, наносящие ущерб интересам общества и государства.

Указанные лица были приглашены в Службу государственной безопасности и предупреждены о том, что разжигание религиозной, расовой или иной ненависти и вражды влекут за собой ответственность в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики.