СГБ: В азербайджанском сегменте соцсетей распространяется провокационная информация о Нахчыване

В азербайджанском сегменте социальных сетей распространяется провокационная информация о Нахчыване.

В азербайджанском сегменте социальных сетей распространяется провокационная информация о Нахчыване.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана.

"В последнее время в ряде социальных сетей от имени т.н. Нахчыванского народного движения Ирана, являющейся фиктивной организацией, опубликовано обращение от имени местного населения, адресованное правительству Ирана, в котором говорится, что якобы по вине азербайджанских властей население Нахчыванской АР испытывает серьезные трудности в вопросах безопасности, науки, продовольствия и желает добровольно присоединиться к Исламской Республике Иран. В связи с этим они обращаются к правительству Ирана с просьбой о размещении на территории Нахчывана Иранских Вооруженных сил.

Заявляем, что эти провокации, целенаправленно направленные против Азербайджана, серьезно расследуются и принимаются соответствующие меры. Публикация подобной чепухи и провокационной информации известными кругами, стоящими на враждебной позиции по отношению к нашей стране, неприемлема и вызывает у наших граждан чувство отвращения. Азербайджанское государство и его политическое руководство являются гарантом безопасного и благополучного проживания населения на всей территории страны, в том числе в Нахчыванской АР, которая является ее неотъемлемой частью", - говорится в сообщении.