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СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok

СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok 17:48 Действие социальной сети ”TikTok" на территории страны временно приостановлено.
Происшествия
14 сентября 2022 г. 19:13
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok

В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok.

Об этом передает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности.

В информации подчеркивается, что 12-13 сентября текущего года Вооруженные силы Азербайджана предприняли адекватные меры в ответ на широкомасштабные провокации, совершенные вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе. В настоящее время в социальной сети TikTok публикуется информация, связанная с военными операциями, которая бросает тень на успехи нашей армии, содержит в себе военную тайну и нацелена на формирование в обществе ошибочного мнения. В связи с указанным было принято решение временно ограничить работу социальной сети TikTok на территории Азербайджана, для чего было подано ходатайство в соответствующие органы.

"Служба государственной безопасности призывает граждан не верить подобной недостоверной информации, распространяемой в других социальных сетях и рассчитанной на то, чтобы вызвать панику у общественности, ссылаться только на официальную информацию государственных ведомств", - сообщается в информации.

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Версия на азербайджанском языке DTX: “TikTok” sosial şəbəkəsinin ölkə ərazisində yayımlanması müvəqqəti dayandırılır"

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