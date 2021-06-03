СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных

Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Азербайджана распространили совместную информацию.

Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Азербайджана распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в совместной информации говорится:

"2 июня в армянской прессе прозвучали не соответствующие действительности высказывания о том, что некоторые из трупов, хранящихся в моргах этой страны, могут принадлежать азербайджанским военнослужащим.

В связи с этим сообщаем, что среди неизвестных трупов, хранящихся в моргах, подведомственных министерству здравоохранения Армении, нет военнослужащих личного состава Вооруженных сил Азербайджана. Так, по заключению судебно-генетической экспертизы (ДНК-тест), назначенной правоохранительными органами Армении, эти трупы принадлежат армянским военным.

В настоящее время поисковыми группами, состоящими из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, военной прокуратуры Республики, Службы государственной безопасности, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, ведется интенсивная работа по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики".