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СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных

СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Азербайджана распространили совместную информацию.
Происшествия
3 июня 2021 г. 13:13
СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных

Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Азербайджана распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в совместной информации говорится:

"2 июня в армянской прессе прозвучали не соответствующие действительности высказывания о том, что некоторые из трупов, хранящихся в моргах этой страны, могут принадлежать азербайджанским военнослужащим.

В связи с этим сообщаем, что среди неизвестных трупов, хранящихся в моргах, подведомственных министерству здравоохранения Армении, нет военнослужащих личного состава Вооруженных сил Азербайджана. Так, по заключению судебно-генетической экспертизы (ДНК-тест), назначенной правоохранительными органами Армении, эти трупы принадлежат армянским военным.

В настоящее время поисковыми группами, состоящими из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, военной прокуратуры Республики, Службы государственной безопасности, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, ведется интенсивная работа по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan morqlarında saxlanılan meyitlərin arasında Azərbaycan hərbçisinin nəşi yoxdur

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