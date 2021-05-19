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СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны

СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) распространила сообщение в связи с рекомендацией Государственного департамента Соединенных Штатов Америки гражданам США о коронавирусной инфекции COVID-19 и высоком риске террористическо
Происшествия
19 мая 2021 г. 20:42
СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) распространила сообщение в связи с рекомендацией Государственного департамента Соединенных Штатов Америки гражданам США о коронавирусной инфекции COVID-19 и высоком риске террористической угрозы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте Службы госбезопасности.

"На официальной интернет-странице Государственного департамента Соединенных Штатов Америки гражданам США была предоставлена информация о коронавирусной инфекции COVID-19 в Азербайджане и высоком риске террористической угрозы. Им было рекомендовано воздержаться от поездок в Азербайджан, если в этом нет серьезной необходимости. Указанная информация распространена в азербайджанском сегменте социальных медиа.

В связи c этим мы заявляем, что такая информация о террористической угрозе на территории Азербайджанской Республики не соответствует действительности и является абсолютно необоснованной.

В то же время мы заявляем, что устойчивая стабильность и спокойствие, созданные в нашей стране в результате успешной политики в правоохранительной сфере и области безопасности, проводимой под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, гарантируют нашим гражданам, а также приезжающим в Азербайджан иностранцам проживание в условиях безопасности. В настоящее время никакого риска террористической угрозы для лиц, желающих приехать в нашу страну, нет", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке DTX: Azərbaycan ərazisində terror təhlükəsinin olması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

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