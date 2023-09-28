СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям

Гражданин Республики Армения Рубен Варданян, задержанный накануне на погранично-пропускном пункте “Лачын”, привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в том числе финансирован

Гражданин Республики Армения Рубен Варданян, задержанный накануне на погранично-пропускном пункте “Лачын”, привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в том числе финансирование терроризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В СГБ отметили, что проводится предварительное расследование в связи с многочисленными террористическими преступлениями, совершенными за прошедший период незаконными армянскими вооруженными формированиями на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Азербайджанской Республике.

"На основании собранных доказательств установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Республики Армения Варданян Рубен Карленович 1968 года рождения совершил преступления, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы)", - отметили в СГБ.

Следствием установлено, что Рубен Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек госграницу Азербайджана за пределами контрольно-пропускных пунктов, с целью совершить террористические действия и провокации. Р.Варданян въехал на территорию временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана, где участвовал в формировании и деятельности незаконных вооруженных группировок. Он также участвовал в снабжении незаконных вооруженных формирований оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и боеприпасами, которые в дальнейшем использовались ими для организации различных преступлений против структур и отдельных лиц, повлекших за собой гибель людей и другие тяжкие последствия.

Кроме того, Р.Варданян обеспечивал эти группировки денежными средствами для организации терактов, тем самым финансировал терроризм.

Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Решением суда в отношении Р.Варданяна избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела.