СГБ разоблачила подпольную сеть, занимавшуюся незаконными переводами крупных сумм инвалюты

Служба государственной безопасности разоблачила подпольную сеть, организовавшую систему по незаконному переводу крупных сумм иностранной валюты из Европы в Азербайджан и в обратном направлении.

Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила подпольную сеть, организовавшую систему по незаконному переводу крупных сумм иностранной валюты из Европы в Азербайджан и в обратном направлении.

Как сообщает Report, одним из задержанных является гражданин Азербайджанской Республики Пярвиз Исмайлов.

Согласно обвинению, П.Исмайлов будучи в сговоре с иностранными гражданами осуществлял незаконный перевод денежных средств в особо крупных размерах из зарубежных стран в Азербайджан и в обратном направлении.

В числе лиц, которым переводили денежные средства в Азербайджане, есть ранее привлеченные к ответственности за различные преступления, создающие угрозу госбезопасности, а также члены радикальных экстремистских групп.

Решением Сабаильского районного суда в отношении П.Исмайлова избрана мера пресечения в виде ареста.