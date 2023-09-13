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СГБ разоблачила подпольную сеть, занимавшуюся незаконными переводами крупных сумм инвалюты

СГБ разоблачила подпольную сеть, занимавшуюся незаконными переводами крупных сумм инвалюты Служба государственной безопасности разоблачила подпольную сеть, организовавшую систему по незаконному переводу крупных сумм иностранной валюты из Европы в Азербайджан и в обратном направлении.
Происшествия
13 сентября 2023 г. 09:49
СГБ разоблачила подпольную сеть, занимавшуюся незаконными переводами крупных сумм инвалюты

Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила подпольную сеть, организовавшую систему по незаконному переводу крупных сумм иностранной валюты из Европы в Азербайджан и в обратном направлении.

Как сообщает Report, одним из задержанных является гражданин Азербайджанской Республики Пярвиз Исмайлов.

Согласно обвинению, П.Исмайлов будучи в сговоре с иностранными гражданами осуществлял незаконный перевод денежных средств в особо крупных размерах из зарубежных стран в Азербайджан и в обратном направлении.

В числе лиц, которым переводили денежные средства в Азербайджане, есть ранее привлеченные к ответственности за различные преступления, создающие угрозу госбезопасности, а также члены радикальных экстремистских групп.

Решением Сабаильского районного суда в отношении П.Исмайлова избрана мера пресечения в виде ареста.

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