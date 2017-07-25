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    СГБ разоблачила членов международной киберпреступной группы, укравших из азербайджанского банка 3,7 млн манатов

    Один из членов группы экстрадирован в Азербайджан© Dtx.gov.az

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Со стороны функционирующей за пределами Азербайджана организованной киберпреступной группы посредством сети интернет было осуществлено незаконное вмешательство в компьютерную систему коммерческого банка, являющегося общественно значимым инфраструктурным объектом в стране, путем перевода денежных средств, вывода денег из банкоматов и других операций, в целом, были похищены более 3 700 000 манатов.

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности Азербайджана.

    Согласно сообщению, было установлено, что киберпреступники этими же методами грабили банки в других государствах.

    На основе собранных по факту материалов в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики по статьям 177.3.2 и 273.4 Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело. В результате осуществленных комплексных оперативно-следственных мероприятий были разоблачены члены международной киберпреступной группы.

    Иностранный гражданин, подозреваемый в совершении преступления в качества одного из членов преступной группировки Данила Константинович Дорин был задержан в городе Барселона Королевства Испании, в результате судебных процессов по международному розыску 23 июля он был экстрадирован в Азербайджан.

    В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Правоохранительным органам стран-партнеров, в которых произошли аналогичные кибератаки на коммерческие банки, будет оказана необходимая правовая помощь.

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