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СГБ расследует инцидент с гражданином Чехии, задержанным на границе с Арменией

СГБ расследует инцидент с гражданином Чехии, задержанным на границе с Арменией Служба государственной безопасности (СГБ) ведет расследование в связи с гражданином Чехии, задержанным 3 февраля при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана из Армении.
Происшествия
5 февраля 2024 г. 12:44
СГБ расследует инцидент с гражданином Чехии, задержанным на границе с Арменией

Служба государственной безопасности (СГБ) ведет расследование в связи с гражданином Чехии, задержанным 3 февраля при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана из Армении.

Согласно информации, полученной Report, он был задержан азербайджанскими военнослужащими при попытке пересечь границу.

В СГБ Азербайджана возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Согласно ранее распространенной информации, о его задержании проинформировано посольство Чешской Республики в Азербайджане.

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Версия на английском языке Investigation underway in case of Czech citizen's attempt to cross into Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən Çexiya vətəndaşı barədə DTX-də istintaq aparılır

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