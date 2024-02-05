СГБ расследует инцидент с гражданином Чехии, задержанным на границе с Арменией

СГБ расследует инцидент с гражданином Чехии, задержанным на границе с Арменией

Служба государственной безопасности (СГБ) ведет расследование в связи с гражданином Чехии, задержанным 3 февраля при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана из Армении.

https://static.report.az/photo/4a795270-19c9-3f7b-b2c1-b033cbd090d6.jpg https://static.report.az/photo/4a795270-19c9-3f7b-b2c1-b033cbd090d6.jpg

Служба государственной безопасности (СГБ) ведет расследование в связи с гражданином Чехии, задержанным 3 февраля при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана из Армении. Согласно информации, полученной Report, он был задержан азербайджанскими военнослужащими при попытке пересечь границу. В СГБ Азербайджана возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Согласно ранее распространенной информации, о его задержании проинформировано посольство Чешской Республики в Азербайджане. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Investigation underway in case of Czech citizen's attempt to cross into Azerbaijan