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СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране

СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране В Службе государственной безопасности (СГБ) продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.
Происшествия
31 января 2023 г. 14:17
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране

В Службе государственной безопасности (СГБ) продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, в заявлении на сайте СГБ говорится, что публикация неуточненной информации о расследовании этого нападения и без ссылки на официальные источники мешает следствию и порождает слухи среди населения:

"Медиа-структуры предупреждены о недопустимости распространения информации об инциденте в Иране без ссылки на государственные органы".

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