СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента

В обращении в соцсетях, распространенном на некоторых интернет-ресурсах от имени младшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиевой, якобы содержались призывы к пользователям не делиться информацией на военные темы.

В обращении в соцсетях, распространенном на некоторых интернет-ресурсах от имени младшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиевой, якобы содержались призывы к пользователям не делиться информацией на военные темы.

Как передает Report, в связи с этим на сайте Службы госбезопасности появилась информация.

Сообщается, что предварительное расследование установило, что данная информация была распространена с фейковых профилей в целях запутывания общественного мнения и во имя сенсации, установлено, что такая информация не имеет никакого отношения к Арзу Алиевой.

"В настоящее время продолжается деятельность по установлению лиц, которые осуществляют подобные провокационные репосты в соцсетях и принятия в отношении них законных мер", - сообщили в СГБ.