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СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента

СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента В обращении в соцсетях, распространенном на некоторых интернет-ресурсах от имени младшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиевой, якобы содержались призывы к пользователям не делиться информацией на военные темы.
Происшествия
27 июля 2020 г. 18:15
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента

В обращении в соцсетях, распространенном на некоторых интернет-ресурсах от имени младшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиевой, якобы содержались призывы к пользователям не делиться информацией на военные темы.

Как передает Report, в связи с этим на сайте Службы госбезопасности появилась информация.

Сообщается, что предварительное расследование установило, что данная информация была распространена с фейковых профилей в целях запутывания общественного мнения и во имя сенсации, установлено, что такая информация не имеет никакого отношения к Арзу Алиевой.

"В настоящее время продолжается деятельность по установлению лиц, которые осуществляют подобные провокационные репосты в соцсетях и принятия в отношении них законных мер", - сообщили в СГБ.

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Версия на азербайджанском языке DTX: Sosial şəbəkədə yayılan məlumatların Prezidentin kiçik qızına heç bir aidiyyəti yoxdur

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