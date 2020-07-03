СГБ проводит операцию в МИД Азербайджана

Дополнительная информация будет предоставлена общественности

На основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики умышленно использовали свои полномочия не в служебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации СГБ.

Дополнительные сведения о проведенных расследованиях, подозреваемых в совершении преступлений, а также о совершенных преступлениях будут предоставлены общественности.