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    СГБ провела в Хачмазе операцию, уничтожен член радикальной религиозной экстремистской группы

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Информация о приобретении вооружения и взрывчатых веществ, планировании теракта в северных районах страны членом радикальной религиозной экстремистской группы Наджафовым Низами Адиль оглу была подтверждена проведенным расследованием, сотрудниками Службы госбезопасности и прокуратуры были приняты незамедлительные совместные меры.

    Как сообщает Report, пресс-службы СГБ и генпрокуратуры распространили в связи с этим совместную информацию.

    Сообщается, что 28 августа во время операцию по обезоруживанию и привлечению к уголовной ответственности Н. Наджафова в Хачмазском районе, последний не подчинился законному требованию сдаться, открыл огонь из автоматического оружия, оказав вооруженное сопротивление. В качестве ответной меры спецгруппой СГБ Н.Наджафов был ликвидирован с использованием табельного оружия.

    Во время осмотра места происшествия и тела при Н.Наджафове были обнаружены и изъяты как вещественное доказательство автомат типа "АКСУ", боеприпасы для этого оружия, а также кустарно изготовленное взрывчатое вещество.

    По уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия. 

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